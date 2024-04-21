إعادة إدخال بئر غاز شمال الفيض بالإنتاج

21-04-2024

إعادة إدخال بئر غاز شمال الفيض بالإنتاج

أعلنت وزارة النفط إدخال بئر غاز شمال الفيض/٢/ بالإنتاج بعد توقف دام 7 سنوات للإصلاح.

وقالت وزارة النفط في بيان إن جهود الكوادر الوطنية العاملة في وزارة النفط والثروة المعدنية أثمرت عن إعادة وضع بئر شمال الفيض/٢/ الغازي في الإنتاج بعد توقفه عن الانتاج عام 2017 حيث تم اعادة دراسة الحقل ووضع خطط لإجراء عمليات الإصلاح اللازمة.

ويرفد هذا البئر معدلات الإنتاج اليومية الحالية بكميات إضافية من الغاز، بعد أن تراجع انتاجه إلى نحو  2000 م٣ قبل توقفه عن الإنتاج مما يسهم بتعويض جزء من النقص الحاصل في كميات الغاز المتاحة.


المصدر : وزارة النفط

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