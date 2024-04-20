مجرم دوما: قتل عدة نساء من بينهن ابنته

أخبرت شرطة منطقة دوما في ريف دمشق بوجود جـ.ثتين لفتاتين على اوتستراد (دمشق ــ حرستا ) بالقرب من ضاحية الأسد، على الفور توجهت عدة دوريات إلى المكان وبإجراء الكشف الطبي والقضائي تبين أن الجثتين مصابتين بطلق ناري في الصدر والرأس، وهما شقيقتان الأولى تدعى (مريم . ط) والثانية تدعى (منال . ط) حيث تم نقلهما إلى المشفى فوراً.

وبنفس التوقيت تم إعلام شرطة منطقة دوما بوجود جـ.ثة ثالثة في مشفى القطيفة الوطني لشاب متعرض لطـ.لق ناري في الظهر، وامرأة مصابة بطلق ناري باليد حيث تبين أن الجـ.ثة الأولى للمدعو (ابراهيم. ط) والمصابة تدعى (شذى. ط) وهما من نفس عائلة المغدورتين (مريم ومنال).

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص يدعى (عامر . ا) وهو زوج المغدورة (مريم) إحدى أفراد العائلة المقـ.تولة فتم توجيه دورية إلى مكان سكنه في محلة (دوما) وعثر على مركبته نوع ( شفر ) وعليها آثار طـ.لق نـ.اري وزجاجها الخلفي مكسور وبتحري منزله وجد مختبئاً ضمن خزانة خشبية بإحدى الغرف وأُلقي القبض عليه وعثر على مسـ.دسين حربيين في منزله نوعهما (ستار وميكاروف) وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدورين بسبب خلافات عائلية ووجود جـ.ثة إضافية لشقيق المغدورين ويدعى ( محمد. ط) قام برميها في بناء مهجور على نفس الاوتستراد بعد قـ.تله بدس السـم له في العصير، على الفور توجهت عدة دوريات إلى البناء المهجور وبدلالته تم العثور على الجـ.ثة ونقلها إلى المشفى ، كما اعترف برمي ابنته والبالغة من العمر شهرين بجانب استرداد دمشق حرستا والتي تم العثور عليها وإسعافها إلى مشفى القطيفة للاطمئنان على صحتها ، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع ملابسات هذه الجـ.ريمة.



وزارة الداخلية السورية