سلاح الجو الروسي يدمر 11 قاعدة للمسلحين في سوريا

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.

وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: “دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور”.

وأشار اللواء إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 12 خرقا في منطقة التنف من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات “إف 15” وثلاثة أزواج من طائرات الهجوم من طراز “إيه 10 ثاندربولت”.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في سوريا.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، يوم الأحد 31 مارس/ آذار الماضي، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة السلسلة الجبلية بمحافظة حمص في سوريا.

