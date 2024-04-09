فوج إطفاء حمص على أتم الاستعداد خلال عطلة عيد الفطر

قال قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد محمد إن: “جميع آليات الفوج جاهزة فنياً و بالكادر البشري لتلبية النداء في حال حدوث طارئ خلال عطلة عيد الفطر وخارج أيام العطلة”.

وأضاف الرائد “محمد”: “عمل إدارة الكوارث لا يقتصر على أيام محددة، حيث يستمر عملنا بنظام الورديات بمعدل 24 ساعة مناوبة و 48 ساعة استراحة على مدار العام”.

وأردف “محمد”: “لا يعرف رجال الإطفاء العطلة أو الاستراحة بل مستمرون على مدار الساعة بتقديم واجبهم على أكمل وجه، وينفذون المهام الموكلة إليهم انطلاقاً من الحس العالي بالإنتماء و المسؤولية وعلى مدار الساعة على امتداد جغرافية محافظة حمص من خلال المراكز الموزعة في المدينة والريف”.

وبين قائد فوج إطفاء حمص أن: “عمل رجال الإطفاء لا يقتصر على إخماد الحرائق، بل يشمل أعمال الإنقاذ والإسعاف والإخلاء وانتشال الغرقى من خلال كادر مدرب ومؤهل ومتخصص”.

ودعا قائد فوج إطفاء حمص المواطنين إلى الانتباه والحذر وعدم ترك الشواحن في الكهرباء لأن سبب أغلب حرائق المنازل يكون ترددية التيار الكهربائي وشواحن الموبايلات.

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