لم يعد الدفع كاش.. محطات الوقود ستتجه للدفع الإلكتروني الشهر المقبل

أكد مصدر مسؤول في المصرف التجاري السوري أن جميع محطات الوقود ستتجه نحو الدفع الإلكتروني، ومن المتوقع أن يتم ذلك بداية من الشهر القادم.

وأشار المصدر إلى أن أي شخص يمكنه الحصول على بطاقة ATM خلال 3 أيام من تقديم الطلب، ويقوم بتعبئتها بمبلغ مالي لتمكينه من دفع المخالفات المرورية أو فواتير المياه والهاتف الأرضي. وأكد أن جميع القطاعات تتجه نحو الدخول في نظام الدفع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن معظم محطات الوقود الحكومية قد تم تجهيزها بأجهزة POS ودخلت في نظام الدفع الإلكتروني.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في المحطات الحكومية التابعة لشركة المحروقات، في إطار سياسة تشجيع التعامل المصرفي وتعزيز الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية، حيث قام المصرف التجاري السوري بتركيب أجهزة POS في محطتي وقود جديدتين كتجربة تجريبية.

وفي نهاية الشهر الماضي، قام المصرف التجاري السوري بإضافة 4 محطات وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تقدم خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً، بناءً على اتفاقية مع شركة المحروقات. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 16 محطة يمكن التسديد فيها عبر أجهزة POS، وتشمل محطات متعددة في دمشق وبانياس.