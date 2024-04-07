سوريون يدعون حصولهم على الجنسية الروسية في 5 أيام.. ما هي الشروط؟

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص السوريين يُظهرون جوازات سفر، مدعين أنهم حصلوا على الجنسية الروسية خلال خمسة أيام فقط.

يظهر في الفيديو شخص يُعرف باسم “الدكتور أكرم” وهو يهنئ الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر يزعمون أنها روسية.

وأكد “الدكتور أكرم” أن هؤلاء الأشخاص حصلوا فعلاً على الجنسية الروسية خلال فترة قصيرة.

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أنهم حصلوا على الجنسية بمقابل انضمامهم إلى الجيش الروسي خلال الحرب.

وذكر أحد السوريين أن شقيقه سافر إلى روسيا قبل شهر، وهو الآن يُنتشر عند الحدود الروسية الأوكرانية كجزء من الجيش الروسي.

وأضاف أن دافع شقيقه للسفر لم يكن الرغبة في المشاركة في القتال، بل كان بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

بعد وصول السوريين إلى روسيا، تمنح لهم جوازات سفر روسية، مما يجعلهم يحملون الجنسية الروسية. كما خضعوا لدورات تدريبية في استخدام السلاح في معسكرات تابعة للجيش الروسي، مع تعلم اللغة الروسية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا في منتصف مايو الماضي يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يبرمون عقود مع الجيش الروسي خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

تتطلب الانضمام للجيش الروسي عدم توجيه استدعاء للخدمة الإلزامية في سوريا أو أن يكون المتطوع غير موظف حكومي. ويحتاج المتطوع إلى إذن سفر من شعبة التجنيد التابعة للجيش السوري، إضافة إلى الوثائق الشخصية.

تنبه هذه المعلومات إلى أن روسيا فتحت أبوابها بشكل واسع للتجنيد خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من سنتين، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الجانبين.