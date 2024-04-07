شركة نفط بريطانية تحذر من كارثة شرق سورية

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة “جلف ساندز بتروليوم” البريطانية، جون بيل، تحذيراً بشأن الوضع الإنساني المأساوي في شرق سورية، مقدماً في الوقت نفسه أربعة حلول لمواجهة هذه الأزمة.

في منشور على منصة “لينكد إن”، ألقى بيل الضوء على الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن استخراج النفط وتكريره بطرق غير آمنة في المنطقة، مؤكداً أهمية التركيز على هذه الجوانب المهمة والتي لم تلقَ اهتماماً كافياً.

وأشار بيل إلى أن الهجمات المستمرة على حقول النفط تسببت في تسربات وتلوث واسع النطاق في التربة والهواء والمياه، مما يهدد البيئة وصحة السكان.

واقترح بيل أربعة حلول لتحسين الوضع، منها إخراج صناعة النفط والغاز في سورية من دائرة الصراع العسكري وتحت مظلة دولية، والسماح لشركات الطاقة الدولية بالعودة للعمليات بشرط اتباع أفضل الممارسات والتدابير الصحية والبيئية.

وأكد بيل ضرورة بيع النفط بأسعار السوق الكاملة بشفافية، واستخدام عائداته في دعم المبادرات الإنسانية والبيئية والصحية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة بشكل يسهم في تحقيق مستقبل أنظف لسورية.



وكالات