المؤبد لسوري طعن زوجته في ألمانيا

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة “فليتسبورغ” شمال ألمانيا حكماً بالسجن المؤبد على المواطن السوري “سامر-36 عاما” عاماً بتهمة قـ. ـتل زوجتة السورية التي كان عمرها عند ارتكاب الجريمة 32 عاما.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الزوجين كانا في طريقهما إلى الدانمارك في عام 2021 منطلقين من مدينة “هامبورغ” الألمانية عندما توقفت السيارة على الطريق السريع A7 بسبب شجار نشب بينهما، حيث قام الزوج بطعن زوجته 24 مرة في الصدر والابط، نجحت الزوجة في الخروج من السيارة وحاولت الهرب رغم إصاباتها، لكن صدمتها شاحنة مسرعة، ما أدى إلى وفاتها على الفور عند وصول الشرطة إلى المكان، فيما قام الزوج بتسليم نفسه دون أي مقاومة.

وبحسب صحيفة “بيلد”، اتهم المدعي العام الزوج السوري برغبته في الانتقام من زوجته بسبب رغبتها في طلب الطلاق والاحتفاظ بحضانة الأطفال، وتمت إدانة الزوج بمحاولة القتل نظرا لعدم وجود شهود على ضلوعة في كافة أحداث الجريمة.

الحكم الصادر بحق الزوج يعني أن عليه على الأقل قضاء 15 عاماً في السجن.