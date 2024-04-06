ما قصة قانون هونغ كونغ الذي فجر غضب واشنطن؟

تم الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة عن رد فعلها تجاه القانون الأمني الجديد الذي أقرته السلطات في هونغ كونغ. يتعلق هذا القانون بحريات الأفراد ومكافحة النشاط السياسي والتمرد والانفصال، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة العميق من هذا القانون.

أوضح بلينكن في بيان أن هذا القانون سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على سكان هونغ كونغ والشركات الأمريكية العاملة هناك، ويشكل تهديدًا لحقوق وحريات الأفراد في المدينة. يحتوي القانون على أحكام غامضة تتعلق بالتحريض وسرقة أسرار الدولة والتعامل مع كيانات أجنبية، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تشارك مخاوف دول أخرى حيال إمكانية تطبيق السلطات في هونغ كونغ للتشريع الجديد خارج الحدود الإقليمية، وذلك في إطار حملتها المستمرة للقمع العابر للحدود الوطنية. كما ندد بلينكن بجهود ترويع ومضايقة المواطنين والمقيمين الأمريكيين في هونغ كونغ، وتقييد حرية التعبير.

وأشار إلى أن تنفيذ القانون الجديد وأحكامه الغامضة قد يؤدي إلى انتهاك التزام الصين الشعبية بالحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وتقويض إطار “دولة واحدة ونظامين”، مما يؤثر سلبًا على سمعة المدينة كمركز تجاري عالمي.

وختم بلينكن بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأكد استمرارها في دعم شركائها الدوليين والشعب في هونغ كونغ.

إرم نيوز