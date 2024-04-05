أسعار النفط تواصل ارتفاعها في ظل التوترات في الشرق الأوسط

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز سعر برميل نفط "برنت" في تعاملات اليوم الجمعة مستوى 91 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 86.85 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.49% إلى 91.09 دولار للبرميل.

وسجل الخامان الأمريكي و"برنت" في تداولات أمس عند التسوية أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.

والآن يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو 5% هذا الأسبوع، وتواصل أسعار النفط الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: RT + بلومبرغ