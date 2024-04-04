جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين

أدان مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، اعتداء الاحتلال “الإسرائيلي” الأراضي السورية واستهداف مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، واصفاً إياه بأنه “انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي”.

وأكد المجلس في ختام اجتماعه غير العادي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين على وقوفه إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

وأدان المجلس جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجدداً التأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال “الإسرائيلي” وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وقال مجلس الجامعة إن “اعتداءات كيان الاحتلال تشكل تهديداً بالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين، تستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار “إسرائيل” على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية له”.

وحذر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية “الإسرائيلية” باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجيرهم قسرياً.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية إرسال الأسلحة والذخائر “لإسرائيل” والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية معتبراً من يرسل هذه الأسلحة شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما أدان بيان المجلس قصف الاحتلال “الإسرائيلي” قوافل المساعدات الإغاثية الأممية والدولية والتي أدت إلى استشهاد عشرات الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية.

وطالب المجلس بضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة “2023” لكسر الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية، براً وبحراً وجواً، إلى كامل القطاع بشكل فوري وإعادة إعماره، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي للأيتام لرعاية قرابة 17 ألف طفل ، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.

ودعا البيان إلى ضرورة لجم مخططات “إسرائيل” العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وإجبارها على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري.

وندد بيان المجلس بالاعتداءات “الإسرائيلية” المتواصلة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد أطفال ونساء وصحفيين ومسعفين إضافة الى استهداف مراكز الجيش اللبناني.

وتستمر “اسرائيل” بشن عدوانها الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وتدميرها للبنى التحتية بكل مافيها من مدارس ومستشفيات ومنازل سكنية، ما أدى لاستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتدائها بشكل متكرر على سيادة كل من سوريا ولبنان.