ما هي أكثر الدول العربية المنتجة للتمور

يعتبر استهلاك التمور في شهر رمضان من أهم وأساسيات المائدة الرمضانية، وذلك لفائدته الغذائية العالية لصحة الجسم، فمن هي أكثر الدول العربية المنتجة للتمور في العالم؟

وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة FAO، لعام 2022، احتلت مصر المرتبة الأولى عربياً في إنتاج التمور، ليسجل إنتاجها ما يقرب من 1.7 مليون طن، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحوالي 1.6 مليون طن، ثم الجزائر بما يقرب 1.2 مليون طن.

وتأتي الجزائر بالمرتبة الثالثة، ثم العراق ثم السودان، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان ثم تونس ثم ليبيا، يليها المغرب ثم الكويت، بعدها اليمن ثمن قطر، يليها الأردن وفلسطين، ثم موريتانيا والصومال، وبعدها البحرين، بينما أتت سوريا وجيبوتي في آخر القائمة للدول المنتحة للتمور عربياً.

يذكر أن أسعار التمر في أسواق سوريا سجلت أرقام فلكية خلال شهر رمضان الحالي، ليتجاوز بعض أنواعها 200 ألف ليرة للكيلو.