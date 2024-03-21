موعد مباراة سوريا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس

اليوم الخميس، ستقام مباريات المرحلة الثالثة من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم. إليك برنامج مباريات اليوم الخميس بتوقيت غرينتش:

المجموعة الأولى:

الساعة 18:30: قطر – الكويت

الساعة 19:00: أفغانستان – الهند

المجموعة الثانية:

الساعة 10:23: اليابان – كوريا الشمالية

الساعة 11:30: ميانمار – سوريا

المجموعة الثالثة:

الساعة 11:00: كوريا الجنوبية – تايلاند

الساعة 12:30: سنغافورة – الصين

المجموعة الرابعة:

الساعة 10:00: الصين تايبيه – قرغيزستان

الساعة 18:00: عمان – ماليزيا

المجموعة الخامسة:

الساعة 12:00: هونغ كونغ – أوزبكستان

الساعة 16:00: إيران – تركمنستان

المجموعة السادسة:

الساعة 13:30: إندونيسيا – فيتنام

الساعة 19:00: العراق – الفيليبين

المجموعة السابعة:

الساعة 09:00: باكستان – الأردن

الساعة 19:00: السعودية – طاجيكستان

المجموعة الثامنة:

الساعة 18:00: الإمارات – اليمن

الساعة 19:00: نيبال – البحرين

المجموعة التاسعة:

الساعة 09:10: أستراليا – لبنان

الساعة 18:30: فلسطين – بنغلادش

يشتمل الدور الثاني من التصفيات الآسيوية على 36 منتخبًا مقسمين على 9 مجموعات، حيث يتنافس كل منتخب بنظام دوري مجزأ عبر مرحلتين، من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت نفسه يضمنون مشاركتهم في كأس آسيا 2027 في السعودية.

ستُجرى قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستُوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يُحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري. كما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

