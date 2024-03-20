دمشق تستهلك 200 طن دجاج و35 طن غنم و7 أطنان عجل يومياً

كشف مدير المسالخ الفنية في المؤسسة السورية للتجارة مجدي البشير أن مسلخ المؤسسة يذبح يومياً 600 رأس غنم و60 رأس عجل لمحافظة دمشق، لافتا إلى أن استهلاك دمشق اليومي من اللحوم يبلغ 200 طن دجاج و35 طن غنم و7 أطنان عجل.

وحول واقع تصدير الأغنام، بيّن رئيس لجنة مصدري الأغنام في دمشق وريفها معتز السواح أن لم يتم تصدير أي رأس غنم منذ بداية العام وحتى الآن، موضحاً أن المربين في محافظات حماة وحمص واللاذقية وحلب ودمشق وريفها بانتظار صدور قرار السماح بالتصدير الذي قد يصدر في بداية شهر نيسان القادم ريثما يكون قد انتهى موسم الولادات الذي يبدأ من شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر آذار.

وأوضح وجود الكثير من عمليات التهريب من خارج مناطق سيطرة الحكومة والموجود على المناطق الحدودية في محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة، إضافة إلى بعض المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في محافظة حمص، حيث يتم التهريب إلى العراق وتركيا ليجري تصديره إلى الكثير من الدول الأخرى.

وتوقع السواح أن تنخفض أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية مع بداية فصل الربيع، على اعتبار أن وزارة الزراعة قامت بتخصيص خمس مناطق رعي مجاني في البادية السورية واللاذقية وطرطوس، وذلك لمساعدة المربي بألا يتكبّد تكاليف شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة، كما تقوم الحكومة بتقديم اللقاحات المجانية والمواد العلفية لقطعان الأغنام لتهيئتها للتصدير لتكون ذات مواصفات عالية ومرغوبة من قبل دول الجوار.

يذكر أن الإقبال على شراء اللحوم من صالات السورية للتجارة يعد جيداً، وذلك نظراً لكون أسعارها مخفّضة عن أسعار الأسواق بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، فقد وصلت المبيعات اليومية لصالات محافظة دمشق إلى 4 أطنان من لحم الغنم، وطن واحد من لحم العجل وطنين من الفروج، علماً أنه توجد 10 صالات لبيع اللحوم في محافظة دمشق، و3-4 صالات في محافظات حمص وحماة وحلب واللاذقية، وهي ما تسمى بصالات البيع المباشر، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الصالات تبيع اللحوم المجمدة.



الوطن