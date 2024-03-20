شرطة ناحية صحنايا في ريف دمشق تكشف ملابسات جريمة قتل رجل طاعن بالسن

تلقت شرطة ناحية صحنايا في ريف دمشق بلاغاً عن وفاة رجل يبلغ من العمر 86 عاماً في منزله بمنطقة صحنايا.

قامت دورية من الشرطة بالتوجه إلى المنزل وبعد الكشف الطبي والقضائي، تبين أن الرجل قد توفي نتيجة إصابته برأسه بواسطة أداة غير معروفة.

وبفضل التحريات وجمع المعلومات في غضون عدة ساعات، تم التعرف على هوية المتهمين وهما حفيدة الرجل المتوفى المدعوة (نور . س) وصديقها المدعو (نور الدين . ت).

تم القبض على المتهمين، وتبين أن الشخص الثاني هو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خلال التحقيق معهما، اعترفا بأنهما خططا مسبقاً لقتل جدها وسرقة منزله بتحريض من والد ووالدة الفتاة المتهمة.

وعند دخولهما المنزل، قاما بضرب الرجل المتوفى بعصا خشبية ما أدى لوفاته، ثم فروا بعد سرقة بعض محتويات المنزل ومبلغ مالي بقيمة ستمائة ألف ليرة سورية وفقاً لوزارة الداخلية السورية.



تم القبض على والد ووالدة الفتاة المتهمة، وخلال التحقيقات اعترفا بتحريضهما على ارتكاب الجريمة. تم استرداد المسروقات وضبط أدوات الجريمة، ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين.

سيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.