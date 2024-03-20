السويد تعتقل وزير دفاع سابق لدولة عربية

أكدت السلطات السويدية الثلاثاء اعتقال وزير الدفاع العراقي السابق، نجاح الشمري، الذي يحمل أيضًا الجنسية السويدية، بتهمة الحصول على مزايا بشكل غير قانوني في السويد.

وأوضح المدعي العام ينس نيلسون لقناة “إس في تي” السويدية أن الشمري مُطلب منذ نحو عام ونصف، وتم اعتقاله يوم الإثنين في مطار ستوكهولم لدى وصوله إلى السويد.

ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، فإن الشمري استفاد من إعانة سكنية ومنحًا للأطفال لسنوات رغم أنه يعيش في بغداد، حيث كان مسجلًا كساكن في ضواحي ستوكهولم.

وأشارت صحيفة “اكسبريسن” السويدية إلى أن الشمري هاجر إلى السويد في عام 2011 وحصل على الجنسية في عام 2015، واتهمته السلطات بالاحتيال مع زوجته للحصول على امتيازات. وزُعم أنه استمر في الحصول على المدفوعات الاجتماعية لسنوات بعد عودته إلى العراق.

نجاح الشمري شغل مناصب متعددة في القوات العراقية، بما في ذلك منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة منذ 25 يونيو 2019 وحتى 7 مايو 2020.