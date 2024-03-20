5 دول عربية في صدارة مؤشر الأكثر بؤسا

تصدرت خمس دول عربية قائمة العشرين الأكثر بؤسًا في “مؤشر هانكي للبؤس العالمي” لعام 2023.

وقام الأستاذ ستيف هانكي من جامعة جونز هوبكنز بوضع هذا المؤشر الذي يستند إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض وتغير الناتج المحلي الإجمالي لـ157 دولة حول العالم وفقاً لموقع الحرة.

تعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية عميقة، حيث تجاوز معدل التضخم 250 في المئة، وحلت في المرتبة الأولى بالقائمة، تلاها فنزويلا ولبنان وسوريا وزيمبابوي في الترتيب.

وبينما استمرت 16 دولة من الدول الأكثر بؤسًا في الترتيب نفسه بين عامي 2022 و2023، انضمت مصر وباكستان وملاوي وميانمار إلى القائمة، في حين خرجت كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا.

فيما بقيت 13 دولة من بين العشرين الأقل بؤسا في حالتها نفسها بين عامي 2022 و2023، حيث خرجت الإمارات والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل وأيرلندا والنرويج من القائمة، وانضمت فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.

تصدرت لبنان قائمة الدول العربية وحلت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البؤس، تلتها سوريا والسودان واليمن ومصر.

وكانت معدلات التضخم العامل الأساسي لترتيب العديد من الدول العربية مثل سوريا والسودان ومصر، بينما كانت معدلات البطالة العامل الأساسي في اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت. أما معدل الإقراض فكان العامل الأساسي لترتيب دول مثل الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.