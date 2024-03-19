غش فستق العبيد بأصبغة منتهية الصلاحية ليبدو كالفستق الحلبي في حماة

19-03-2024

غش فستق العبيد بأصبغة منتهية الصلاحية ليبدو كالفستق الحلبي في حماة

ضبطت حماية المستهلك في حماة اليوم محلاً لتصنيع الحلويات يقوم بالغش في منتجاته عن طريق إضافة صبغ فستق العبيد بأصبغة خضراء منتهية الصلاحية، بهدف جعلها تبدو كفستق حلبي وفقاً للوطن أونلاين.

وأوضح مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة والحرص المستمر على سلامة ونوعية الأغذية ونظافتها قبل وصولها لمتناول المواطنين، تمكن جهاز حماية المستهلك من كشف عملية الغش في محل المخالف “م. السقار”. وتم تنظيم بحقه الضبط التمويني اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021.

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