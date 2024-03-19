المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من التصعيد أكثر خطورة!

توجد تصاعدات جديدة في المنطقة، وفقًا لتقييم الخبراء في السياسة والعسكرية، بعد فشل المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث زادت اعتداءات العدو الإسرائيلي، واستهدف طائراته مبنى سكنيًا في منطقة “ضهر العيرون” قرب بلدتي السفري وسرعين على طريق بعلبك – رياق الدولية، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين.

وبعد ذلك بنحو 5 دقائق، استهدفت طائرات الاحتلال المزرعة عند أطراف بلدة النبي شيت، حيث أصابت مبنى يتكون من 3 طوابق في وسط البلدة بالقرب من مرقد السيد عباس الموسوي.

زعم جيش الاحتلال أنه قام بضرب مجموعة هامة تابعة لحزب الله في بعلبك، بما في ذلك مقرين يُستخدمان لتطوير الأسلحة.



التيار

