 أنهى حياتها ودفنها في المنزل ثم تزوج شقيقتها فيه

أثناء مشاركته في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبد الله المديفر، كشف المحقق وليد الحسن عن قصة جريمة غريبة وقعت في المملكة العربية السعودية قبل عقود.

وتتمحور القصة حول رجل تزوج من امرأة قبل نحو 40 عامًا، وحدث خلاف بينهما انتهى بمقتلها. بعد ذلك، قام الرجل بإخفاء جثتها داخل إحدى غرف المنزل الذي يعيش فيه ووضع طبقة إسمنتية فوقها لإخفاءها. ثم تواصل مع أهلها وأخبرهم بوفاتها نتيجة المرض، وقام بدفنها وصلى عليها في منطقة بعيدة.

لكن الغرابة في الأمر أن الجاني تقدم لشقيقة الزوجة وتزوجها، وعاش معها في نفس المنزل الذي دفنت فيه شقيقتها. وكان يعمد إلى ضربها كلما سألته عن مكان دفن شقيقتها.

بعد مرور الزمن ورزقهما بأطفال، احتاجا إلى إصلاح المنزل، وخلال عملية التغيير، اكتشف العمال وجود جزء مختلف في غرفة الدفن. بعد إزالة الطبقة الإسمنتية، اكتشفوا عظامًا بشرية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

إرم نيوز