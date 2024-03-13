مقترح لإنشاء مدينة صناعية في طرطوس 

اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام، إنشاء «مدينة صناعية» في طرطوس مطلة على البحر لها خصوصية بالعمل بحيث إن جميع المواد الأولية المستوردة تدخل لهذه «المدينة الصناعية» بدون رسوم جمركية أو ضرائب مالية والمستوردين يقومون بتمويل مستورداتهم من مصادرهم الخاصة في البنوك الأجنبية من خارج منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.

وأضاف خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: جميع المواد الأولية الموجودة بالأسواق السورية تدخل لها بحرية بدون رسوم جمركية وجميع منتجات هذه المدينة الصناعية التي سوف تدخل للأسواق يتم معاملتها معاملة البضائع المستوردة من ناحية الرسوم الجمركية و الضرائب المالية بخصم تقريبي 50%.

وتابع الخبير الاقتصادي: يقوم المصدروالمستورد بتسليم 25% من قيمة فاتورة المستوردات والصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر الصرف بالنشرة الرسمية وإن جميع منتجات هذه المدينة الصناعية التي سوف يتم تصديرها تدفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب المالية المستحقة بشكل نظامي.

وبحسب خزام، ستؤدي تطبيق هذه الطريقة لتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج والبضائع بشكل كبير ومعه تخفيض الأسعار وزيادة الصادرات نظراً لتخفيض التكاليف وحرية الإستيراد والتمويل من خارج المصرف المركزي الذي يضع العقبات الكبيرة أمام المستوردين و المصدرين وخاصة بشراء المواد الأولية من منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة ومن التشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات وتخفيض الطلب على الدولار للمصرف المركزي.