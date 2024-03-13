 إطلاق 100صاروخ باتجاه مناطق الجليل الأعلى والجولان المحتل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الثلاثاء، بإطلاق حوالي 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى والجولان المحتل.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن 30 صاروخًا كدفعة أولية استهدف منطقة أصبع الجليل والجولان، حيث تم اعتراض بعضها بواسطة القبة الحديدية، وسقط بعضها داخل الأراضي الإسرائيلية دون تسجيل إصابات.

في دفعة ثانية، أُطلق 40 صاروخًا آخرين استهدف هضبة الجولان، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار والاستعدادات الدفاعية.

في حادثة متصلة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة بعلبك ومناطق أخرى شرق لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات واستشهاد مدني على الأقل.

يأتي هذا بعد إعلان حزب الله عن تنفيذ 7 هجمات، قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي الجولان المحتل، شملت استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع وتجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق متعددة.



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