بينهم ابنه وصهره.. 6 أسماء مرشحة لخلافة أردوغان في الحكم

منذ إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الفترة الحالية لحكمه هي الأخيرة بالنسبة له، تثار أسئلة حول خلفيته، حيث تتنوع التكهنات حول خمسة أفراد من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأفراد عائلته، إلى جانب أسماء داخل المعارضة.

ووفقًا لمحللين سياسيين تركيين ، كان الإعلان “غير مفاجئ”، ومن المتوقع أن يركز أردوغان على استمرار حكم حزب العدالة والتنمية بعد تنحيه، لتجنب إعطاء الفرصة للمعارضة بتغيير المسار أو متابعتها قانونيًا.

وفيما يتعلق بخلفاء أردوغان المحتملين، يُطرح اسم هاكان فيدان، وزير الخارجية الحالي ومدير جهاز المخابرات السابق، كشخص ذو نفوذ داخل الجهاز الإداري للدولة وطموح لتولي الرئاسة.

يأتي بعده سليمان صويلو، وزير الداخلية السابق، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولكن خروجه من الحكومة يُقلل من فرصه.

كما يتمتع خلوصي آكار، وزير الدفاع السابق، بدعم داخلي كمرشح حزب العدالة والتنمية، بينما يتمتع سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس، بدعم إعلامي ونفوذ في قطاع صناعة المسيرات.

ورغم أن بلال أردوغان، ابن الرئيس، يمتلك تأثيرًا بسبب والده، تشير التوقعات إلى أن شخصيته قد لا تناسب المشهد السياسي التركي.

وفقًا لتوقعات هشام غوناي، سيعمل أردوغان على ترتيب الأوضاع داخل حزبه لضمان استمرار سيطرته على الساحة السياسية، حيث يدرك أن وصول المعارضة للحكم قد يؤدي إلى مطالبات قانونية وفتح قضايا مختلفة.

في هذا السياق، يُعتبر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من بين أبرز أسماء المعارضة المرشحة لتولي الرئاسة.



سكاي نيوز عربية