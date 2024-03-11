البدء بتجهيز كراج الليرمون في حلب لنقل خطوط الريف الشمالي

كلف محافظ حلب، حسين دياب، عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس نقابة النقل البري بحلب خلال اجتماع لجنة نقل الركاب المشترك البدء بإجراءات تجهيز كراج الليرمون، وفق ما ذكرته صحيفة “الجماهير” الرسمية.

ويأتي ذلك، وفقاً للصحيفة لنقل ميكروباصات خطوط الريف الشمالي والبالغ عددها نحو 400 مركبة، إضافة إلى التنسيق مع شركة النقل الداخلي لنقل غرف مسبقة الصنع لتخديم الموقع وتأمين وسائل النقل اللازمة من الكراج إلى مركز المدينة.

وأشار المحافظ، إلى “أهمية نقل خطوط الريف الى الكراجات المخصصة لها لتخفيف الضغط المروري عن المدينة، ودعا اللجنة المصغرة إلى جرد المركبات المركونة في شوارع وساحات المدنية، والمتوقفة عن العمل، والتنسيق بين فرع المرور ومديرية هندسة المرور لترحيل هذه المركبات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة”.

وناقشت اللجنة موضوع استكمال إجراءات تفعيل ميزة البداية والنهاية لخطوط الريف بالتنسيق مع الشركة المشغلة بدمشق، حيث تبلغ عدد خطوط الريف /71/ خطاً تتضمن /1382/ مركبة، في حين تبلغ عدد الخطوط الداخلية /37/ خطاً تتضمن/2890/ مركبة تم تفعيل ميزة البداية والنهاية لها، باستثناء /3/ خطوط يتم العمل على استكمال إجراءات التفعيل.

يذكر أنه تم تنظيم /47/ ضبطاً خلال عام 2023 لمخالفات تتعلق بنظام التتبع /GPS/ إضافة الى تنظيم /101/ ضبطاً خلال العام الحالي، وفق ما نقلته الصحيفة عن رئيس فرع المرور بحلب العميد نديم حمدان.