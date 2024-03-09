حميميم يعلن تدمير قاعدتين للمسلحين في إدلب

09-03-2024

حميميم يعلن تدمير قاعدتين للمسلحين في إدلب

أعلن الجنرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن تدمير الطيران الروسي لقاعدتين تابعتين للإرهاب في محافظة إدلب.

وأشار كوليت إلى أنه في الخامس من مارس، قاد الطيران الروسي هجومًا على قرية “باسنكول” في إدلب، حيث تم تدمير قاعدتين تابعتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 مسلحًا.

وأكد كوليت ارتقاء جندي سوري جراء القصف الذي تعرضت له مدينة اللاذقية وفقاً لروسيا اليوم.

وقال: “تم تسجيل أربعة انتهاكات للأجواء السورية وخروقات لبروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، حيث قامت طائرتان مقاتلتان من طراز “إف-١٦” وطائرتان مقاتلتان من طراز “ثاندير بولت” التابعتين للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة”.

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