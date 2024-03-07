مقتل 34 مواطناً وفقدان 50 من جامعي الكمأة في بادية دير الزور

07-03-2024

مقتل 34 مواطناً وفقدان 50 من جامعي الكمأة في بادية دير الزور

أكد “المرصد السوري” لحقوق الإنسان أن هجومًا نُفّذ في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، حيث قام مسلحون، يُشتبه أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”، بتنفيذ الهجوم. أسفر الهجوم عن مقتل 34 شخصًا، بينما فقد 50 آخرون.

ووفقًا للتقرير الصادر عن “المرصد السوري” اليوم الأربعاء، حدث الهجوم أثناء تجمع مدنيين في المنطقة لجمع مادة “الكمأة”، حيث تعرضوا لهجوم بالأسلحة الرشاشة. نتج عن الهجوم اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم وعناصر الدفاع الوطني، مصحوبة بحرق 12 سيارة في موقع الاشتباك وفقاً لروسيا اليوم.

وأشار المرصد إلى وقوع إصابات كبيرة بين المدنيين، تم نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج.

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