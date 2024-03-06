تصفية 20 مسلحا من جنسيات أجنبية أثناء استعدادهم لشن هجوم جنوبي إدلب في سوريا

قتل اليوم ما لا يقل عن 20 مسلحاً في غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على موقع لتنظيم “أنصار التوحيد” بالقرب من خطوط التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي في شمال غرب سوريا.

وأكدت وكالة “ في ريف إدلب أن الطيران الحربي السوري الروسي نفذ 4 غارات جوية ليلية بعد عمليات رصد مكثفة، استهدفت مقرًا لمسلحي “أنصار التوحيد” على محور بلدة “بسنقول” في ريف إدلب الجنوبي، وأسفرت الغارات عن تدمير كامل للموقع المستهدف والقضاء على مسلحي التنظيم الإرهابي فيه.

و تشير إلى مقتل 20 مسلحًا من جنسيات أجنبية أثناء استعدادهم لتنفيذ هجوم نحو أحد مواقع الجيش السوري القريبة من خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي.

في حادثة أخرى، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 25 إرهابيًا جراء قصف القوات الجوية الروسية لمعسكر تدريب للمسلحين في ريف محافظة حلب شمال غرب سوريا.

وأضاف كوليت أن الضربة الجوية، التي استهدفت منطقة بلدة قباسين في محافظة حلب، أسفرت عن تدمير المعسكر بأكمله وقتل ما لا يقل عن 25 إرهابيًا، وأشار إلى أن المنطقة كانت تستخدم كمعسكر تدريب لمسلحين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية.

يُذكر أن “أنصار التوحيد” هو الاسم الذي اعتمده تنظيم “جند الأقصى”، وهو تنظيم كان ينتمي إلى “داعش”، ونشط خلال حرب سوريا في جبهات بادية حماة الشرقية.

بعد هزيمته تحت ضربات الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي، استقرت مجموعاته في مناطق مختلفة بريف إدلب في نهاية عام 2018، حيث دمج تنظيم “حراس الدين” الذي يتبع تنظيم القاعدة، مقاتلي “أنصار التوحيد” ضمن مناطق سيطرته جنوب إدلب.

تم أيضًا دمج المقاتلين القادمين من آسيا الوسطى، والذين ينتمون إلى “الحزب الإسلامي التركستاني”، في الجبهات التي يسيطر عليها التنظيم في ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.



سبوتنيك

