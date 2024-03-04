04-03-2024
عروض هندية للاستثمار بمجال الطاقة في سوريا
كشف مصدر في وزارة النفط والثروة، أن الهند قدمت العديد من العروض للاستثمار في مجال النفط في سوريا.
وقال المصدر: تعمل الوزارة على تقديم البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الشركات المهتمة بالاستثمار في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية وتشجيعها على زيادة حجم التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة في هذه المجالات.
وأضاف المصدر: إن الشركات الهندية ذات الخبرة الكبيرة سواء في استكشاف النفط والغاز في البر والبحر واستثمار الصخر الزيتي أو في الطاقات المتجددة سواء الحرارة الأرضية أو الريح أو الطاقة الشمسية.
وبيّن أنّ العقوبات والحصار الاقتصادي والسرقات التي تحصل في سوريا لقطاع النفط تسبب معاناة كبيرة له تتمثل في عدم حصوله على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة وغيرها.
كيو ستريت
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