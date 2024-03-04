ارتفاع أسعار الحلويات السورية 100% في عام واحد
اكد رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق بسام قلعجي، أن الطلب على الحلويات متدنٍ بصورة كبيرة نظراً لغلاء أسعار المواد الذي سبب إرباكاً للمنتجين.
وأضاف قلعجي أن الكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100 %، وبذلك قفزت الأسعار بنفس النسبة، مشيراً إلى أن الكيلو الذي كان يباع بـ 200 ألف ليرة في 2023، يباع اليوم بأكثر من 400 ألف ليرة اليوم.
وبيّن أن نحو 60 % من ورشات الحلويات متوقفة عن العمل بسبب انخفاض الطلب نتيجة قلة أعداد المستهلكين، ووضع الكهرباء.
ولفت رئيس الجمعية الحرفية للحلويات إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الداخلة في صناعة الحلويات بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السكر في الأسواق حتى 20 ألف ليرة، ومثله الطحين، وظرف الفانيلا بـ 5 ألاف ليرة، ومثلها الخميرة، وليتر الزيت 29 ألف ليرة، والسمنة وصلت في بعض أنواعها لـ 150 ألف ليرة.
كيو ستريت
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