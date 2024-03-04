القبض على خمسة متعاطين ومروجين بدمشق

نتيجة الجهود التي يبذلها فرع مكافحة المخدرات بدمشق في مكافحة آفة المخـ.درات وإلقاء القبض على مروجيها ومتعاطيها تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بينهم فتاة ضمن مدينة دمشق وريفها وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخـ.درة على النحو الآتي:

- إلقاء القبض على المدعو (أحمد ، ع) والمدعوة (نجلاء ، خ) في محلة (جرمانا) بريف دمشق وضبط بحوزتهما كمية ( 1,500 ) واحد كيلو ونصف من مادة الحشيش المخدر.

- إلقاء القبض على المدعو (محمد ، ق) في محلة (الزاهرة) وضبط بحوزته ( 2,100 ) اثنان كيلو ومائة غرام من مادة الحشيش المخـ.در، حيث حاول ممانعة الدورية وإشهار حـ.ربة حديدية إلا أن الدورية تمكنت من التعامل معه وإلقاء القبض عليه.

- إلقاء القبض على المدعوَين (نصر الله ، م) و(أحمد ، ح) في محلة (الدويلعة) وضبط بحوزتهما كمية ( 500 ) خمسمائة غرام من مادة الحشيش المخـ.در ودراجة نـ.ارية كانا يستخدمانها في تنقلاتهما.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم حجز الدراجة النارية المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية