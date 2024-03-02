عنصر في الدفاع المدني يكشف احتمالات أخرى حول اختفاء الشاب في مغارة الدلبة

كتب هيثم محمد :

وردتني الرسالة التالية من مصدر موثوق في الدفاع المدني :

هناك كلام مغلوط ويتكرر كثيراً عبر الصفحات حول مغارة الدلبة ودخول بعض الاشخاص والبحث داخلها ولعدة مرات وحتى نحن كدفاع مدني دخلنا المغارة مرات عديدة مع أنه لدينا قناعة من اليوم الأول بأن الشاب ليس بداخلها وتم إبلاغ هذا الأمر إلى الشرطة وقاضي التحقيق من قبل مدير الدفاع المدني بطرطوس ..

وهناك سيناريو الأكثر احتمالاً للحادثة وحسب كلام أحد رفاقه وهو :

أن الشاب قطع النهر إلى المغارة عن طريق القفز فوق الحجارة وليس مع رفاقه عن طريق الجسر وأعتقد أنه عاد وقطع النهر لوحده وبدون أن يلاحظه رفاقه بنفس الطريقة وبسبب الأرض الزلقة والرياح القوية انزلق بالنهر وسقط وجرفه التيار لذلك أنه يكون عالقاً في إحدى الجروف العميقة والتي تحتاج إلى غطاسين أو وصل إلى سد الدريكيش ويحتاج البحث أيضاً إلى غطاسين مع معدات ليقوموا بعمليات البحث

وأتمنى أن تقترح أن يتم البحث من مدخل المغارة عبر النهر على جانبي النهر بواسطة قارب مطاطي وبواسطة الضفادع البشرية للغطس بمناطق تجمع المياه حتى الوصول إلى السد ليتم البحث مدخل النهر في سد الدريكيش وخاصة أن المياه الآن نظيفة ولا يوجد بها أوحال ويمكن أن يتم العثور على أثر معين مثل لباس أو حذاء أو أي شيء يدل على وجوده او يتم على الأقل البحث في اتجاه آخر من قبل الأمن الجنائي علماً أن الدفاع المدني قام بالبحث على ضفاف النهر ومدخل النهر في السد ولكن هناك مواقع في النهر عميقة جدا وتحتاج الضفادع البشرية في عمليات البحث لأن لديهم معدات لا نملكها وهم مدربين على البحث تحت الماء ويمكن لقيادة الشرطة الطلب من اللواء ٥٦ بحري عنصرين من الضفادع البشرية وبالتنسيق مع الدفاع المدني والأهالي البحث على ضفاف النهر وتحت الماء.

ولكم الشكر على متابعتكم