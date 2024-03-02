حالة مرضية بمشفى حماة صنفت كثالث حالة نادرة في العالم

بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أنه تم كشف حالة مرضية.

صنفت كثالث حالة نادرة تكتشف على مستوى العالم ، وتصدرت الموقع الرسمي للمجلة الهولندية العالمية المحكمة ذات التصنيف Q3.

وأوضح أن مريضة عمرها 39 عاماً راجعت المشفى وهي تشكو من آفة كروية تشمل نصف الإبهام موعاة بشدة حمامية، وضخامة عقد لمفية إبطية أحادية الجانب مؤلمة .

وقد بدأت قصتها مع هذه الحالة منذ عام راجعت خلاله عدة أطباء ، وتم علاج حالتها على أنها داحس حاد من دون استجابة، ثم عولجت علاجاً فطرياً ولكن من دون استجابة أيضاً ، كما أزيل الظفر بأحد المشافي ومن دون جدوى أيضاً ، ثم بدأت الآفة بالازدياد بالحجم والتطور بالألم، وتم إجراء جبيرة لها ولكن من دون جدوى أيضاً.

وشخصت لشمانيا سريرياً و تلقت 6 جلسات حقن موضعي بأملاح الأنتموان الخماسية ، وأيضاً لم تستفد المريضة شيئاً ولم تتحق أي جدوى.

ولفت الدكتور خلوف إلى أن المريضة راجعت العيادة الجلدية في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني ، وتم إجراء صورة شعاعية بسيطة لنفي قصة الكسر التي ذكرتها المريضة ، وقد لوحظ شعاعياً انحلالٌ على مستوى السلامية البعيدة للإبهام.

فتم أخذ خزعة استقصائية من الآفة للدراسة ووضع التشخيص التفريقي الآتي :

1- ميلانوما لاميلانينية ، أي ( آفة مبهمة غير مستجيبة لأي علاج مع انحلال بالسلامية البعيدة للظفر ، ويجب التفكير بالخباثة ).

2- ساركوئيد أي (التهاب الأصبع الساركوئيدي).

3- فطور عميقة

4- ورم كبي أي ( آفة موعاة مؤلمة ).

5- لشمانيا.

وذكر الدكتور خلوف أنه تم نقل المريضة إلى مشفى البيروني بدمشق لتلقي العلاج الكيميائي المطلوب.

وقد عمل في هذه الحالة كادر المشفى المؤلف من رئيس الشعبة الجلدية الطبيب علاء الدين المصري ، والطبيبة المقيمة سناء منصور ، وأطباء الشعبة الجلدية ، ومن كلية الطب البشري الدكتورة سجى قراجه ، و الدكتورة مي حلوم.

الوطن