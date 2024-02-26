ظهور هالة حول القمر.. الجمعية الفلكية السورية توضح السبب!

نشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لهالة تحيط بالقمر يوم الجمعة، مثيرين تساؤلات حول سبب ظهورها.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز سنوبر، نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية، أن الهالة الجميلة تظهر عند وجود سحب رقيقة في السماء تحتوي على بلورات جليدية، مما يؤدي إلى انكسار الضوء وتشكيل الهالة على شكل قوس قزح شاحب.

وأوضح سنوبر أن الحد الداخلي للهالة يظهر بلون أحمر، بينما يكون الحد الخارجي بلون أزرق.

ورغم عدم وجود وتيرة محددة لظهور هذه الظاهرة، إلا أنها قد تزيد في بعض الأحيان خلال فصل معين بناءً على الظروف المناخية.

وأكد سنوبر أن هذه الظاهرة طبيعية وتحدث بشكل شائع حول القمر والشمس.

وفي سياق آخر، أشار د. محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، إلى أن عام 2024 هو عام كبيس بسبب تمديد شهر شباط بيوم واحد، وأوضح أن هذا الزيادة تأتي ضمن التعديلات التي تم إجراؤها على التقويم الغريغوري لتعويض نقص الأيام.