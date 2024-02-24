سويسرا تمدد إعفاء سوريا من بعض العقوبات

أعلنت سويسرا، الخميس، عن تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لمدة ستة أشهر إضافية.

واعتمدت سويسرا الإعفاء الإنساني عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط 2023، وتنتهي صلاحيته في العاشر من شهر آذار المقبل.

وكان المجلس الاتحادي السويسري قد أعلن في 3 آذار 2023، عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات على الحكومة السورية، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وجاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

وكالات