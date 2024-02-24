مدفيديف: “ساعة يوم القيامة” تقترب

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف،من تصاعد الخطر المتعلق باندلاع صراع نووي بطريقة غير متعمدة، محذرًا من أن “دقات ساعة يوم القيامة” تسارعت بشكل كبير، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، أكد مدفيديف أن الحرب النووية يمكن أن تبدأ “عن غير قصد”، وأشار إلى مثال محتمل حيث يمكن أن يكون استخدام طائرات من طراز F-16 في أوكرانيا سببًا لاندلاع النزاع النووي وفقاً لروسيا اليوم .

وفي تصريحه، أكد مدفيديف أن الحوادث غير المتوقعة قد تحدث في أي وقت، وأشار إلى خطورة التحركات حول أوكرانيا، وأكد أيضًا أن هناك احتمالًا يتحدث عنه بعض أعضاء حلف الناتو بشكل دوري بخصوص توريد طائرات F-16 إلى أوكرانيا، مشددًا على أن أي هجوم يتم بهذه الطائرات قد يعتبر هجومًا على روسيا، معربًا عن قلقه إزاء التوتر المتزايد.

وأوضح مدفيديف أن الوضع الراهن أكثر توترًا من الأوضاع التي كانت عليها خلال أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، وحث على تجنب الصراع النووي، وختم تصريحه بالتأكيد على أن تطور الأحداث يمكن أن يكون ممكنًا بشكل عرضي، داعيًا إلى تجنب هذا السيناريو المأساوي.