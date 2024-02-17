فاصل من “كريات شمونة” إلى “إيلات”.. يقلب كيان الاحتلال

نشر الإعلام الحربي التابع ل “حزب الله” اللبناني فيديو يظهر قدرات المقاومة الصاروخية تحت اسم “فاصل من “كريات شمونة” إلى “إيلات”.

وعرض الفيديو عدة أنواع من الصواريخ مختلفة المدى ابتداءً من “كريات شمونة” إلى حيفا وما بعدها مروراً بـ”تل أبيب” وخُتم بمشهد لعدة عناصر من “الحزب” وهم يفتحون باباً كبيراً مخصصاً لصاروخ لم يظهر في الفاصل لكنه بحسب حجم الباب صاروخاً نوعياً كبيراً تُرك كمفاجأة.

وخلال عرض مشاهد الفيديو، كانت مقتطفات من كلمات الأمين العام للحزب حسن نصر الله تتصدر الخلفية حول ضرورة استعداد الكيان لإيجاد حل لمليوني مُهجر من شمال فلسطين المحتلة في حال أراد فتح حرب مع لبنان.

وتداول الإعلام العبري الفيديو بكثرة كبيرة إضافة لفرد ساعات من الهواء على القنوات الصهيونية لتحليل كلمة “نص*ر الله” خلال ذكرى تأبين قادة المقاومة.

يذكر أن تصعيداً كبيراً شهدته الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد استهداف كيان الاحتلال تجمعاً مدنياً في النبطية أدى لارتقاء شهداء بالتزامن مع تهديد “نصر الله” أن ثمن دماء الشهداء المدنيين لن يكون استهداف مواقع بل “دماء مقابل دماء”.