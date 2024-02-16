خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن هناك خطة مفصلة تُعد حالياً بين الولايات المتحدة وعدة شركاء عرب لتحقيق اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وتتضمن جدول زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية، ووفقًا للتقرير، قد يتم الإعلان عن هذه الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة.

يشير التقرير، باستناده إلى مصادر أميركية وعربية، إلى أن مفتاح هذه الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، خلال هذه الفترة المتوقعة أن تمتد لمدة 6 أسابيع على الأقل، تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، والسعي لجلب المزيد من الدعم لتلك الخطوة.

مع ذلك، يظل من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على هذه الخطوة، تتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل سابقًا، ومن غير المرجح أن توافق الحكومة الحالية اليمينية المتشددة على مثل هذه الخطوات، بما في ذلك إخلاء العديد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وفقًا لمسؤول أميركي واحد من بين العديد من الدبلوماسيين الأميركيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع، “المفتاح هو صفقة الرهائن”، وحتى الآن، لا يوجد اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، وهذا هو الوضع الناتج بشكل واضح عن اجتماعات القاهرة الرباعية بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين.

رغم تعارض المعلومات حول جوانب هذه الاجتماعات وتحقيقها، يظل الأمر مؤكدًا أنها لم تتوصل إلى اتفاق، وفي حين وصفت مصادر مصرية أجواء الاجتماعات بأنها إيجابية، أُبلغ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على زيارة الوفد الإسرائيلي لاستكمال المحادثات في القاهرة يوم الخميس، مع إعادة التأكيد على موقفه المتشدد.

