توقيع كتاب الأنا والآخر في الفلسفة العربية

صدر عن دار نينوى للنشر والتوزيع بدمشق كتاب "الأنا والآخر في الفلسفة العربية" للباحثة روعة الكنج حيث تقيم حفل توقيعه في فندق بيت زمان بباب شرقي في الساعة السادسة من يوم السبت 17/ 2/ 2024 والدعوة عامة

تقدم روعة الكنج لكتابها بالقول: إن الجيل العربي كان قد دخل نفق الاحتلال بحيث ظن أن الاستقلال هو الضوء، فأتت الأحزاب لتحمل مشاعل الجماهير وتأخذها نحو حلم المواطنة والرفاه ، فإلى أين وصلت؟ هل أضاءت هذا العتم أم انطفأت به؟

يعود ريع النُسخ المباعة خلال الحفل لصالح جرحى الجيش العربي السوري ( جرحك شرف).