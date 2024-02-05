السعودية تسمح للسوريين بالحج

أعلن السفير السوري في المملكة العربية السعودية، أيمن سوسان، أن السوريين سيكون بإمكانهم أداء فريضة الحج اعتبارًا من هذا العام مباشرة من سورية، بعد فترة انقطاع دامت 12 عامًا.

وأشار سوسان إلى أن وزارة الأوقاف السورية ستدير هذه العملية، وأكد أن الإجراءات اللوجستية تتجه نحو الحل النهائي، مع إعلان قرب وصول القائم بأعمال سفارة المملكة إلى سورية.

وأكد السفير أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، مع التركيز على استعادة الروابط كما كانت في السابق.

وأوضح أن هناك إرادة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، وأنه من المهم تعزيز الموقف العربي وتحسين الأجواء بين الدول العربية.

وكشف سوسان أن وزير الأوقاف السوري سيزور السعودية في الشهر القادم لتوقيع اتفاق يتعلق بهذا الأمر، مؤكدًا أن اللقاء مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي كان وديًا ودافئًا، وأن الأخير أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض.

وفي سياق آخر، أشار سوسان إلى تشديد العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الديني، حيث يتشاركان الرؤية نفسها في نشر القيم الإسلامية الحقيقية ومكافحة التيارات المتطرفة.

وختم بالتأكيد على ضرورة تقديم صورة حقيقية وإيجابية عن الإسلام والتصدي للتيارات المتطرفة التي قد تشوه صورته.



RT