تفاصيل انتصارات المقاومة الفلسطينية
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قنصوا ضابطاً للعدو الصهيوني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة ميراج شمال رفح جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابة وجرافة عسكرية للعدو الصهيوني في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تفجر بعبوة (ثاقب) دبابة للعدو الصهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة
– وزير الخارجية النرويجي: تصدير أسلحة لـ(إسرائيل) يمثل شراكة في إبادة الفلسطينيين
– الخارجية الفلسطينية: مخططات الاحتلال للفصل إدارياً بين القطاع والضفة مرفوضة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في بيت حانون شمال قطاع غزة.
– خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيداً
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تدمر بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 117 على قطاع غزة إلى 26900 شهيد و65949 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و 313 جريحاً.
– جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تطالب بالتدخل لحماية مقرها ومستشفى الأمل
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصاروخ “107 ” موجه مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي تتحصن في مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و “107” تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قنصوا جندياً للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي البركة في دير البلح وسط قطاع غزة.
– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تمركزاً لجنود العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.
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