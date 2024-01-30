30-01-2024
بعيداً عن التوقعات والملخصات: نسعى للوصول إلى طالب متعلّم وليس ناجح فقط!
أكد وزير التربية محمد عامر مارديني، العمل على تطوير المناهج واعتماد الامتحانات المؤتمتة، كي يصادق الطالب الكتاب، وصولاً إلى طالب متعلم وليس فقط ناجحاً في الثانوية، بعيداً عن التوقعات والنوط والملخصات.
ولفت مارديني، إلى أنّ العمل يتم حالياً على مسارات تعليمية متنوعة في التعليم الثانوي غير الأدبي والعلمي والمهني، بحيث تشمل خمسة مسارات لتكون نقطة انطلاق للكليات الموجودة في الجامعات والمعاهد سواء العليا أم التقانية.
وأشار إلى العمل على تحسين بنية وقدرات المعلمين بتخصيص 10% من الخريجين الأوائل في معظم الكليات.
يذكر ان كلام الوزير جاء خلال ورشة عمل حوارية تفاعلية نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، بعنوان «مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة» وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
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