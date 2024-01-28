باحثون أستراليون: تنشيط أحد البروتينات المهمة في الجسم يمنع سرطان القولون

قال باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية إنه يمكن تنشيط أحد البروتينات المهمة في الجسم لمنع الإصابة بسرطان القولون.

ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن الباحث أبهيمانو باندي قوله: إن”(بروتين كو 70) في حالته النشطة يعمل كنظام مراقبة، حيث يكتشف علامات تلف الحمض النووي في خلايا جسمنا”، وإن الحمض النووي التالف هو عادة علامة إنذار مبكر على أن الخلايا يمكن أن تصبح سرطانية.

وبين باندي أن لدى البروتين آنف الذكر القدرة على عكس الضرر أو إيقافه على الأقل، حيث أظهرت الأبحاث أن (كو 70) يمكنه تبريد الخلايا السرطانية والتخلص من الحمض النووي التالف، ما يمنع الخلايا السرطانية من أن تصبح أكثر عدوانية، وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى تعطيلها بشكل أساسي.

بدوره بين الباحث سي مينغ مان مان أن الاكتشاف المبكر والعلاج أمر حيوي للتغلب ليس فقط على سرطان الأمعاء، بل على أنواع السرطان الأخرى أيضاً، لافتاً إلى أن فحص السرطانات مثل سرطان القولون قد يشمل قريباً التحقق من مستويات (كو 70) في الجسم، بعد أن أظهر أنه مؤشر حيوي مناعي جيد يساعد على التنبؤ بإمكانية الإصابة بسرطان القولون.