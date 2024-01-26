إطفاء اللاذقية: إخماد حريق كبير وإنقاذ عائلات غمرتها المياه بالعاصفة

26-01-2024

إطفاء اللاذقية: إخماد حريق كبير وإنقاذ عائلات غمرتها المياه بالعاصفة

أفاد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند حعفر عن إخماد حريق في محطة وقود اتحاد الفلاحين بعد سرعة استجابة والسيطرة على النيران التي اندلعت فجراً ضمن خزانات بالكازية.

وأشار إلى مراقبة الموقع لضمان السلامة العامة، منوها بأن عملية الإخماد منعت حدوث حريق كبير في المحطة.

من جانب آخر، قال جعفر إنه خلال العاصفة تم معالجة عدة حالات كإنقاذ سائق وزوجته من سيارتهم التي علقت بالمياه في شارع الجزائر، وسحب سيارة عالقة بالمياه نهاية جسر الشيخ ضاهر.

وأضاف أنه تم إنقاذ عائلة ضمن منزل مغمور بالمياه في مشروع شريتح، وتفقد موقع على الكورنيش لانغمار “كولبة” بالمياه والتأكد من السلامة العامة.


الوطن أون لاين

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