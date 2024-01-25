25-01-2024
بريطانيا.. 5 ملايين شخص يعيشون في حالة صعبة بسبب ديونهم التي تجاوزت 3 مليار جنيه إسترليني
حذرت منظمة "سيتيزن آدفايس" من أنه سيتم قطع الكهرباء والغاز عن أكثر من مليوني بريطاني هذا الشتاء بسبب عجزهم عن سداد فواتير الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.
وقالت المنظمة الخيرية في بيان لها: قرابة 5 ملايين شخص يعيشون في حالة صعبة بسبب ديونهم التي بلغت رقما قياسيا قدره 2.9 مليار جنيه إسترليني، لموردي الطاقة.
وأفادت المنظمة، بأن واحدا من كل أربعة أشخاص في بريطانيا غير قادر على سداد الفواتير الأساسية، في حين اضطرت أسرة من كل 10 أسر للاقتراض في الأشهر الستة الماضية لسداد فواتير الطاقة.
وكان انقطع الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة في العام الماضي، عن 1.7 مليون شخص مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما قضى 800 ألف شخص أكثر من 24 ساعة بدون طاقة.
إضافة تعليق جديد