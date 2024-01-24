الحوثيون يمهلون الأميركيين والبريطانيين شهرا لمغادرة اليمن

دعا الحوثيون موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن الذين يحملون الجنسيتين الأميركية والبريطانية خلال شهر، وتزامن هذا الطلب مع الهجمات التي شنتها واشنطن ولندن على تجمعات ومقرات الحوثيين في اليمن.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنها قادت هجمات جديدة، بالتعاون مع القوات البريطانية، ضد الحوثيين في اليمن وأفاد البنتاغون بتنفيذ 8 ضربات لضعف قدرات الحوثيين وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية .

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها نفذت مزيدًا من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى استخدام الطائرات البريطانية لقنابل دقيقة التوجيه لضرب أهداف قرب مطار صنعاء.