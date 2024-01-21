القبض على سائق باص صدم امرأة في طرطوس واتفق مع والده لتضليل العدالة

تمكنت شرطة منطقة طرطوس من القبض على سائق باص بعد أن صدم امرأة في منطقة الشيخ سعد، ما أدى إلى وفاتها فوراً.

أعلنت وزارة الداخلية أن المرأة، في العقد الرابع من عمرها، توفيت جراء الحادث الذي وقع ليلاً على الطريق العام في قرية الشيخ سعد، حيث قام السائق بالهروب.

انتقلت دورية إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقل الجثة إلى المشفى، حيث تم التعرف عليها باسم (ريم . ع) من مواليد 1969.

خلال التحقيقات، تم تحديد المركبة المتورطة وهي ميكروباص من نوع (هونداي)، وتم اعتقال سائق المركبة الذي يدعى (يزن . ش).

أثناء التحقيق معه، اعترف بارتكاب الحادث، ومع توسيع نطاق التحقيق وجمع المعلومات، تبين أن والد المعتقل (عادل . ش) كان يقود المركبة أثناء وقوع الحادث، وتم اعتقاله أيضاً بعد اعترافه بصدم المرأة على الطريق المشار إليه ليلاً، واتفاقه مع ابنه (يزن) للتصريح بتنفيذ الحادث بدلاً منه.



وزارة الداخلية