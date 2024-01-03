لخفض الكوليسترول.. 7 مشروبات صباحية تناولها يومياً

03-01-2024

لخفض الكوليسترول.. 7 مشروبات صباحية تناولها يومياً

الكوليسترول مادة دهنية طبيعية في الجسم، ولكن يمكن أن يزيد ارتفاعه من خطر الأمراض القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن خفض مستويات الكوليسترول باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

يشير موقع “The health” إلى فوائد بعض المشروبات على معدة فارغة لتقليل الكوليسترول، مثل الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ومشروب الشوفان الذي يحتوي على البيتا جلوكان.

يظهر عصير الطماطم والكاكاو وعصير التوت أيضًا فوائد في خفض مستويات الكوليسترول، بينما يمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال شرب حليب الكركم وماء بالعسل والثوم في الصباح.

مصراوي

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