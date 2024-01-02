أغلبهم يحملون الجنسية الأمريكية.. وفاة 21 مليارديرا في عام 2023

توفي 21 مليارديرا في عام 2023 من بين 2640 شخصا في قائمة مليارديرات العالم.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن تسعة من بين هؤلاء المتوفين يحملون الجنسية الأمريكية. وبالإضافة لذلك توفي العديد من المليارديرات من الهند وماليزيا في العام الماضي.

وأشارت المجلة، إلى أنه توجد امرأة واحدة فقط في هذه القائمة (قائمة المتوفين)، وهي تشاو نينج من المؤسسين المشاركين لشركة الأدوية الصينية WuXi AppTec.

ونوهت بأن متوسط عمر المليارديرات الذين ماتوا في عام 2023، كان 85 عاما، وبلغ عمر حوالي نصفهم الـ 90 عاما على الأقل، وكان رجل الأعمال الهندي كيشوب ماهيندرا ونائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، تشارلز مونجر، أكبر مليارديرين يموتان في عام 2023. وبلغ عمر كلاهما عند الوفاة 99 عاما.

