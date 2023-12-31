سوريا 2023 : تراجع الاهتمام الدولي بالمعارضة

يظهر أن العام 2023 لم يشهد أي تقدم سياسي في ملف الأزمة السورية.

إليكم بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالوضع السياسي في سوريا:

1.عدم التقدم في الحل السياسي: لم يحدث أي تقدم في المسار السياسي بشأن الأزمة السورية.

ويعزى ذلك إلى عدم الالتزام الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي تتعلق بالحل السياسي للنزاع في سوريا.

2.استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية: استعادت سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية بعد استعادة العلاقات مع عدة دول عربية.

3.تهميش المعارضة: يظهر استمرار تهميش المعارضة السياسية، خاصةً مع تركيز الانتباه الدولي على التطورات الإقليمية والأزمات الأخرى.

4. توقف أعمال اللجنة الدستورية: توقفت أعمال اللجنة الدستورية التي تشارك فيها المعارضة والحكومة السورية، مما يعكس تجميدًا للجهود السياسية.

5.تراجع الاهتمام الدولي: يُشير ممثلو المعارضة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، مما يزيد من صعوبة تحقيق تقدم في الحل السياسي.

6.دور روسيا وتأثيرها: يُشير بعض المحللين إلى تأثير روسيا في تهميش المعارضة، مع تبني مبادرات دولية تستند إلى التفاوض مع الحكومة السورية.

7.تقدير المستقبل: يُتوقع أن لا يشهد العام القادم أي تطور في أداء المعارضة السورية، خاصةً مع تزايد المؤشرات على رغبة الدول الإقليمية في الاستمرار في دعم الرئيس الأسد.

في المجمل، هناك تحديات كبيرة تواجه الحل السياسي في سوريا، وتعززت بسبب عدم الالتزام الدولي وتدخلات الأطراف الإقليمية في النزاع.

وكالات