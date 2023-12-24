وزير الكهرباء يعلن عن محطة كهروضوئية بحمص باستطاعة 37.2 ميغا واط

أكد غسان الزامل، وزير الكهرباء، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة، الاتفاق المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطني لبناء محطة كهروضوئية في منطقة جندر بمحافظة حمص.

وأوضح الوزير الزامل أن الاتفاق بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على إقامة محطة كهروضوئية بتكلفة تبلغ 38.254 مليون يورو، بقدرة إجمالية قدرها 37.237 ميغاواط.

يتضمن الاتفاق أيضًا تنفيذ محطة “GIS” بقوة 20/66 كيلوفولت في منطقة جندر، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء الضرورية لربط المحطة الكهروضوئية بمحطة تحويل حسياء عند التوتر 66 كيلوفولت، على ست مراحل، كل مرحلة بقدرة 6-2-6 ميغاواط.

وسيتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بتسهيلات دفع تمتد على مدى 10 سنوات، ويشمل ذلك توريد جميع القطع الاستبدالية والأجهزة، وتقديم التدريب لموظفي المؤسسة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030 ستمثل تقدمًا نوعيًا في زيادة حصتها في ميزان الطاقة والحفاظ على البيئة.

ومن خلال هذه الاستراتيجية، من المتوقع زيادة حصة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة إلى 5% من الطلب الكلي على الطاقة بحلول عام 2030، مما يسهم في توفير حوالي 2 مليون طن مكافئ نفطي سنويًا وتقليل الانبعاثات الضارة بمقدار 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

يتضمن ذلك إنتاج حوالي 7% من الكهرباء المتوقعة لعام 2030 من المشروعات الكهروضوئية والرياح المخطط لتنفيذها في الخطة.

ويتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء إلى حوالي 80 مليار كيلو واط ساعي عند تنفيذ الاستراتيجية بالكامل.

وأخيرًا، أكد الوزير أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة يصل إلى 3 مليارات يورو، ومن المتوقع استرداد الأموال في غضون 4 سنوات، مع إيجاد أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة.

صاحبة الجلالة